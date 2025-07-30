Beyoğlu\'nda Bacadan Yangın: Paniğe Neden Oldu

İstanbul Beyoğlu'nda bir iş yerinin bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Beyoğlu Emekyemez Mahallesi Gümüş Gerdan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı iş merkezinin 1. katındaki kebapçının bacasında yangın çıktı. Yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. O esnada içeride bulunan işletme sahipleri kendilerini dışarı attı. İddiaya göre uzun süredir temizlenmeyen bacada çıkan yangına çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bacanın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Yangın tüpüyle çatıya çıkıp, çatıdan yanan bacaya müdahale ettim"

Yangına ilk müdahaleyi yaptığını söyleyen esnaf Tunahan Birben, "Yangın alt kattaki köfteci arkadaşımızın bacasından çıktı. Baca boruları silinmemiş herhalde, o yüzden bacanın içinde tutuşma oldu. O esnada ben de bir üst kattaki dükkanımdaydım. Bir sallantı olmaya başladı ve deprem zannedip aşağıya indim. Arkadaşlar da aşağı inmişti, o esnada bacanın yandığını gördüm. Gittim ve yangın tüpü alıp yangına müdahale etmeye çalıştım. Bacanın birleşim yerlerini yangın büyümesin diye söktüm. Sonrasında yangın tüpüyle çatıya çıkıp, çatıdan bacaya müdahale ettim. İçeride 2 veya 3 kişi vardı zaten, kendi imkanları ile çıktılar. Bu mallar yurt dışına gidecek. Bu vaziyette göndermemin imkanı yok. Yangından dolayı dükkan toz oldu. Malzemelerde hasar yok ama bu vaziyette müşteriye gönderirsem bir daha benden alışveriş yapmazlar. Bizim çalışma ortamımızın tozsuz olması lazım. Yangının bizi en büyük etkileyen kısmı dükkanımın toz içinde kalması" diye konuştu. - İSTANBUL