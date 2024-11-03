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Beyoğlu'nda bir hırsız camide namaz kılan kadının cüzdanını böyle çaldı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir camide namaz kılan kadının yanına oturan hırsız, çantasından cüzdanını çaldı. Saniyeler içinde cüzdanı çalan kadın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 27 Eylül'de saat 16.30 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi'nde bulunan bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın camide namaz kılarken çantasını arka tarafa bıraktı. Yanına oturan bir başka kadın, çantayı gözüne kestirdi. Kadının namaz kılmasından faydalanan hırsız kadın, saniyeler içinde çantadan cüzdanı çaldı. Hırsız kadın, rahat bir tavırla cüzdanı çaldıktan sonra camiden uzaklaştı.

Cüzdanı çalınan kadının ihbarı üzerine polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, cami içerisinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri detaylı bir şekilde incelenirken, şahsın kimliği tespit edildi. Kadın hırsız G.Y., Hüseyinağa Mahallesi'nde 30 Eylül'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi. Öte yandan, kadının cüzdanı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın namaz kılan kadının yanına oturduğu, çantasını açarak cüzdanı çaldığı ardından camiden uzaklaştığı görülüyor.