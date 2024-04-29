Beyoğlu'nda bir otelin SPA bölümünde yangın çıktı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda bir otelin SPA bölümünde yangın çıktı

Beyoğlu Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde bir otelin SPA bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında 2 otel çalışanı dumandan etkilendi. Otelin alt katlarında kalan vatandaşlar tahliye edildi. Yangın söndürülerek, duman tahliyesi yapıldı. Polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma yapıyor.

29.04.2024 21:41
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Beyoğlu'nda bir otelin SPA bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangına müdahale eden 2 otel çalışanı dumandan etkilendi.

Yangın, Beyoğlu Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde saat 19.30 sıralarında bir otelin SPA bölümünde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında yoğun duman oluşurken, otelin alt katlarında kalan vatandaşlar tahliye edildi. Yangına ilk anda müdahalede bulunan 2 otel çalışanı dumandan hafif şekilde etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülerek, duman tahliyesi yapıldı.

Polis ekiplerinin yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırması sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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