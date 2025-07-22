Beyoğlu'nda Freni Patlayan İETT Otobüsü Zincirleme Kazaya Neden Oldu

Beyoğlu'da freni patlayan ve zincirleme kazaya neden olan İETT otobüsünün sürücüsü gözaltına alındı. Kazada yaralanan 3 kişinin kimlikleri de belli oldu.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda İETT otobüsünün freninin boşalması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralanmıştı. Kazada yaralanan 6 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazada ağır yaralanan belediye çalışanı Uğur Tiklici (34), kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde entübe edildi. Kafatasında açık tespit edilen Tiklici'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan belediye çalışanı Abdullah Sargın (33) ile taksi şoförü Yasin Kimis'in hastanede tedavileri sürerken, taksideki 3 yabancı uyruklu yolcunun da kazada hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Şoför gözaltına alındı

İETT halk otobüsünün şoförü Fadli A. (61), olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen şoförün ifadesinin alındığı ve "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" ve "mala zarar verme" suçlarından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL