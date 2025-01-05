Beyoğlu'nda Freni Tutmayan Kamyonet Marketi Vurdu - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Freni Tutmayan Kamyonet Marketi Vurdu

Beyoğlu\'nda Freni Tutmayan Kamyonet Marketi Vurdu

Beyoğlu'nda BEDAŞ'a ait kamyonet fren arızası nedeniyle markete çarptı, 60 bin lira hasar oluştu.

05.01.2025 17:55
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Beyoğlu'nda yokuş aşağı indiği sırada frenleri tutmadığı iddia edilen BEDAŞ'a ait kamyonet, marketin tentesine ve duvara çarparak durabildi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Aralık Perşembe günü saat 11.20 sıralarında Kadımehmetefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne (BEDAŞ) ait 06 DY 1709 plakalı kamyonetin sürücüsü yokuş aşağıya inmeye başladı. O sırada freni tutmadığı iddia edilen kamyonet, sokakta bulunan bir marketin önce tentesine ardından da duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, markette yaklaşık 60 bin liralık hasar oluştu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tuttu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda Freni Tutmayan Kamyonet Marketi Vurdu - Son Dakika

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