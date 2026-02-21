Beyoğlu'nda Gecekonduda Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyoğlu'nda Gecekonduda Yangın

21.02.2026 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; 2 kişi dumandan etkilendi.

Beyoğlu'nda bir gecekonduda çıkan yangın sonrası alevlere teslim oldu. Alevlerin yükseldiği yangın cep telefonu kamerasına yansırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen söndürüldü. 2 kişinin dumandan etkilendiği yangın esnasında ise mahalleyi adeta duman kapladı.

Yangın, saat 15.10 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Yokuşbaşı sokakta meydana geldi. Sokakta bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken gecekondu sakini iki kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenliği sağlarken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Dumandan etkilenen iki kişi ambulans içerisi alındı ve sağlık ekipleri tarafından kendilerine oksijen verildi. Yangın ekipler tarafından söndürülürken gecekondu neredeyse kullanılamaz hale geldi. Öte yandan gecekondunun alevlere teslim olduğu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Beyoğlu, İtfaiye, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda Gecekonduda Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 Avrupa ülkesi ayaklandı Milyonlarca sığınmacıyı Afrika’ya gönderecekler 5 Avrupa ülkesi ayaklandı! Milyonlarca sığınmacıyı Afrika'ya gönderecekler
İzmir’de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
Moda devinin kurucusu Tayland’da hayatını kaybetti Moda devinin kurucusu Tayland'da hayatını kaybetti
Dikkat çeken araştırma Kediler, insanlarda kanser tedavisi için yeni ipuçları sunabilir Dikkat çeken araştırma! Kediler, insanlarda kanser tedavisi için yeni ipuçları sunabilir

16:04
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
16:01
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı Mide bulandıran “taciz“ iddiası
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı! Mide bulandıran "taciz" iddiası
15:10
’’Savcıyım’’ deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
''Savcıyım'' deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
14:59
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
13:28
İran’dan savaşa hazırlık gibi hamle Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
12:33
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 17:13:18. #.0.4#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Gecekonduda Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.