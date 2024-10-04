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Beyoğlu'nda genç kıza sokak ortasında taciz anları kamerada

İSTANBUL - İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı. Yoldan geçen bir kızın önünü kesen 2 şahıs bununla yetinmezken, şahıslardan biri genç kızı yere yatırarak taciz etti. Genç kız, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulurken, yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Eylül 2024 tarihinde Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Balo Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde evine giden 25 yaşındaki İrem A.'nın peşine Semir T., ve Ömer K., adlı 2 kişi takıldı. Şahıslar bir süre sonra genç kızın önünü keserek taciz etmeye başladı. Genç kızı duvara sıkıştıran şahıs daha sonra talihsiz kadını yere yatırarak taciz etmeye devam etti. Şahsın yanında duran arkadaşı ise o anları seyretti.

Vatandaşlar kurtardı

Genç kızın yerde tacize uğradığını gören vatandaşlar olaya müdahale etti. Şahıslar vatandaşlar tarafından bölgeden uzaklaştırırken, tacize uğrayan genç kız yine çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

Dehşet anları kamerada

Yaşanan taciz skandalı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde genç kızı takip eden şahıslardan birisi talihsiz kadının önünü keserek duvara doğru sıkıştırıyor. Daha sonra genç kızı zorla öpmeye çalışan şüpheli yere yatırarak taciz etmeye devam ediyor. Bir süre sonra vatandaşlar araya girerek şahısları uzaklaştırdığı görülüyor.

Olay sonrası polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Beyoğlu Güven Timi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonrası şüpheliler Semir T., ve Ömer K., yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve şahısların çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.