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Beyoğlu'nda motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Beyoğlu'nda geçtiğimiz hafta sabaha karşı bir sokakta park halindeki motosikleti gözüne kestiren hırsız, saniyeler içinde motosikleti çalıp kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Beyoğlu Piyalepaşa'da geçtiğimiz hafta Çarşamba sabahı yaşandı. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde park halinde bulunan bir motosiklet hırsızın hedefi oldu. Sokağa gelen şahıs saniyeler içerisinde motosikleti alıp itekleyerek kaçtı. Yaşanan anlarda şüphelinin rahat tavırları dikkat çekerken olay anı güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hırsızın yoldan geçen bir vatandaşla konuştuğu da görüldü.

Motosiklet sahibinin konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.