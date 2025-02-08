Beyoğlu'nda Otel Yangını: Misafirler Tahliye Edildi - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Otel Yangını: Misafirler Tahliye Edildi

Beyoğlu\'nda Otel Yangını: Misafirler Tahliye Edildi

Beyoğlu'ndaki bir otelde yangın çıktı, itfaiye müdahale etti; misafirler tedbiren tahliye edildi.

08.02.2025 07:16
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Beyoğlu'nda bir otelin dış cephesinde başlayan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye yangını kontrol altına alırken, otelde kalanlar tahliye edildi.

Yangın, 06.30 sıralarında Beyoğlu Ağa Hamamı Sokak'ta bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otelin ışıklı tabelasında başlayan yangın, binanın dış cephesine yayıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, yoğun duman sebebiyle otelde kalanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından binanın alt katında bulunan kafenin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Müdahale sonrasında ekipler olay yerinden ayrıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda Otel Yangını: Misafirler Tahliye Edildi - Son Dakika

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