Beyoğlu'nda Turist Panik Yarattı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Turist Panik Yarattı

Beyoğlu\'nda Turist Panik Yarattı
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İstanbul Beyoğlu'nda çıplak bir turist, intihar sanılarak itfaiyeye haber verildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Gümüşsuyu Mahallesi'nde bulunan Mebusan Yokuşu'ndaki bir binanın çatı katında çıplak bir kişi gören vatandaş, şahsın intihar edeceğini düşünerek güvenlik güçlerine haber verdi. 

ŞAHIS TURİST, OLAY YANLIŞ ANLAŞILMA ÇIKTI

İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede çatıdaki kişinin turist olduğu ve olayın yanlış anlaşıldığı ortaya çıktı.

"BİZ UTANDIK, GERİYE DÖNDÜK"

Yan taraftaki inşaat halindeki bir binada çalışan işçi Mustafa Örs, turiste tepki göstererek, "Biz burada çalışıyoruz. Bir baktık ki adam çıkmış uygunsuz bir şekilde üst baş yok dolaşıyor. 'Bu kime hareket yapıyor?' dedik. Biz utandık, geriye döndük. Bir daha baktık, adam tekrar diğer tarafa hareket yapıyor. Biz işçiyiz. Bir şey diyemedik, çektik gittik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Beyoğlu, Olaylar, turist, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda Turist Panik Yarattı - Son Dakika

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