Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan şüphelilerden birinin parada sahtecilik suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik Beyoğlu'nda belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Baskında şüpheliler M.A. (28), A.K.J. (38), E.H. (51) ve B.A.O. (29) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki kimlik sorgusunda M.A.'nın daha önceden parada sahtecilik suçundan arandığı ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Evde gerçekleştirilen aramalarda 405 gram kokain, 220 gram ecstasy, 16,70 gram metamfetamin ve 103 adet sentetik ecza hapı bulundu. Ayrıca uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 5 adet boş poşet, 1 adet cep telefonu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 320 TL nakit paraya el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K.J., E.H. ve B.A.O. hakkında adli kontrol kararı verilirken, parada sahtecilik suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.