Beyoğlu\'ndaki Gecekonduda Yangın

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Beyoğlu'nda bir gecekonduda meydana gelen yangın bitişiğindeki iki gecekonduya da sirayet etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ölen veya yaralanan olmadı.

Yangın, saat 22.15 sıralarında Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Ufakköprü Sokak'taki bir gecekonduda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede bitişiğindeki iki gecekonduya da sirayet etti. Yangın çevrede paniğe neden oldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrası yanan gecekonduda ve diğer 2 gecekonduda maddi hasar oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebi ile inceleme başlatıldı.