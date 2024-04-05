Beyoğlu Talatdere Büyük Kırlangıç Sokak'ta bitişik iki binada yangın çıktı. İki binadan alevler yükselirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Beyoğlu Talatdere Büyük Kırlangıç Sokak'ta Yangın Çıktı - Son Dakika
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı. Kazada aracın sürücüsü hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde yapılan seçimler, yakılan oy görüntülerinin ortaya çıkması üzerine iptal edildi. İlçe Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin itirazını değerlendirerek seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Yeni seçimler 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İ.K. isimli bir şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaparken yakalandı. Şahsın üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramalarda 75 kök Hint keneviri, 20 gram skunk, 175 gram kurutulmaya bırakılmış skunk ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. İ.K. hakkında yürütülen adli tahkikat devam ediyor.
Beyoğlu'nda bir binanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişiyi kurtardı. Bir vatandaşın içerideki kedisini de unutmadan dışarı çıkardığı görüldü. Yangın, yoğun çalışmalar sonucunda söndürüldü.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 16 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan Y.Ö. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda şahıs cezaevine teslim edildi.
Kate Middleton'un annesi Carole Middleton'un, kızını ailenin maddi sıkıntılarından korumak için elinden geleni yaptığı bildiriliyor. The Times, Carole ve kocası Michael Middleton'un 300.000 dolardan fazla borcu var. Mali sıkıntı, Galler Prensesi'nin şu anda bir dizi önleyici kemoterapi gördüğünü duyurmasının ardından ortaya çıktı.
Gaziantep'te yaşanan tehlikeli yolculuk, bir hafif ticari aracın üstüne dikkatsizce yüklenmiş çekyatlarla gerçekleşti. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Araç sürücüsünün görüş açısının kapalı olması, potansiyel kazalara davetiye çıkarıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?