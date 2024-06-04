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Beypazarı'nda antrenman yapan motocrosscular çarpıştı... O anlar kamerada

ANKARA - Ankara'da antrenman yapan 2 motocross sürücüsü kaza yaptı, birinin kolu kırıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde gösteri sürüşü için antrenman yapan Önder Yılmaz ve Ertaç Tiftik antrenman esnasında birbirine çarptı. Yaşanan kaza sonucu motocross sürücüsü Ertaç Tiftik kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken Önder Yılmaz'ın ise kolu kırıldı.