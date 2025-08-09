Beypazarı\'nda Lastik Patladı, Otomobil Takla Attı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde lastiği patlayan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Olay, Beypazarı Ankara yolu 16. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken lastiği patlayan bir otomobil takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan vatandaşlar, Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA
