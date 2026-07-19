Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Yangın, Beypazarı ilçesi Karabayır mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda elektrik direğinden kaynaklı yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. - ANKARA
Son Dakika › 3. Sayfa › Beypazarı'nda Otluk Alanda Yangın - Son Dakika
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