Beypazarı\'nda Trafik Kazası: 3 Yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Beypazarı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Takla atan araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA
