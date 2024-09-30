Beyşehir\'de Kamyonet Devrildi: 5 Yaralı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen kamyonette bulunan yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir- Antalya karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. (28) yönetimindeki 42 BLN 20 plakalı Iveco marka kamyonet, Beyşehir istikametine seyir halinde iken Kaymakam Virajı mevkiinde kontrolden çıkarak devrilip bariyerler yanında yan yattı. Kazada aracın kırılan ön camından dışarıya savrulan sürücü ile araçtaki M.H.E.H., M.E.A., M.B. ve M.E.M. isimli Suriye uyruklu 5 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA