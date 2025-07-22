Beyşehir\'de Müstakil Evde Yangın

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'in Gündoğdu Mahallesinde bulunan tek katlı bir müstakil evde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde büyük çapta hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA