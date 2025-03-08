Beyşehir\'de Şap Aşılama Kampanyası Devam Ediyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde başlayan ilkbahar dönemi şap aşılama kampanyasının devam ettiği bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yürütülen çalışmalara ilişkin olarak yapılan açıklamada, 2025 yılı hayvan hastalıkları ile mücadele programı çerçevesinde gerçekleştirilen kampanyanın sürdüğü belirtildi. Kampanya kapsamında ilçe genelinde büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapıldığının vurgulandığı açıklamada, kampanya ile birlikte 2 aylık yaşın üzerinde ve aşısız annelerden doğan yavrularda ise 14 günlük yaşın üzerindeki tüm sığır cinsi hayvanların şap hastalığına karşı aşılanacağı aktarıldı.

"Şap, bulaşıcı bir hastalık"

Açıklamanın devamında; halk arasında 'dabak' olarak bilinen şap hastalığının tüm çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan bulaşıcı viral bir hastalık olduğuna vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi: "Ağızda, tırnakta ve memelerde yaralar oluşturan bu hastalık; et veriminde yüzde 30-45, süt veriminde yüzde 15-35 arasında verim kayıplarına neden olur. Özellikle genç hayvanlar hastalığa karşı son derece hassas olduğundan, buzağılarda ölümlere yol açabilir. Sığır cinsi hayvanların iller arası sevklerinde; il/ilçe tarım müdürlüklerinden 'veteriner sağlık raporu' alınarak sevk edilmesi mecburidir. Bu raporu alabilmek için sığır cinsi hayvanların, sevk tarihi itibariyle son 6 ay içerisinde Sat-2 serotipi içeren şap aşısı ile aşılanmış ve bu aşılama üzerinden 21 gün geçmiş olması gerekmektedir. Şap aşılama kampanyasına eş zamanlı olarak; dişi büyükbaş hayvanlar brusella hastalığına karşı kitlesel mücadele kapsamında konjunktival brusella S19 aşısı ile aşılanmaktadır. Ayrıca koyun-keçi türü hayvanlara brusella, veba ve çiçek aşısı yapılmaktadır. İlçe müdürlüğümüz veteriner hekimleri olarak hayvanlarımızın sağlığı, güvenilir hayvansal ürünlerin üretimi ve tüketimi için 7/24 esaslı çalışmaktayız." - KONYA