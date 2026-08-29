Sazlıkta başlayan yangın ormana sıçradı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Alevler korku dolu saatler yaşatırken, yangın ekiplerin yaklaşık 5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Beyşehir'e bağlı Karadiken Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, göl kıyısındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler tarlalardaki anızlara sıçrarken, çevredeki bahçeleri de tehdit etmeye başladı. Hızla ilerleyen yangın daha sonra yakındaki ormanlık alana sıçradı. Alevlerin hem ormanlık alanı hem de yerleşim merkezindeki bahçeleri tehdit etmesi üzerine geniş çaplı söndürme çalışması başlatıldı. Yangına Konya Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir arazöz ile yerleşim merkezine tahsis edilen 2 gönüllü itfaiye tankeriyle müdahale edildi. Karadiken Mahallesi Muhtarı Yahya Karayakar ile gönüllü vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 5 saat süren yoğun mücadelenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ekipler soğutma çalışması başlattı. Yangının bölgedeki sazlıkların ateşe verilmesi sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yangının çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi ve olayda kişi ya da kişilerin sorumluluğunun bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldığı öğrenildi.