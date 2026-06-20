Beyşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Konya'nın Beyşehir ilçesinde uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslerde arama gerçekleştirildi. Operasyonda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 17 parça halinde yaklaşık 2 bin kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 39 adet sentetik ecza hapı, satışa hazır halde paketlenmiş metamfetamin maddesi, bir miktar kokain ve uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan S.N. ve F.A.B. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" ile "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından işlem başlatıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, bir başka şüpheli hakkında da "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi. - KONYA