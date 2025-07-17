Beyşehir'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Eğirler Mahallesi'nde çıkan arazi ve ahır yangını, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Eğirler Mahallesi'nde meydana gelen yangın, kısa sürede araziye ve bir ahıra sıçrayarak büyük paniğe neden oldu. Yangına Beyşehir merkez ve Doğanbey itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Yangının yayılmasını önlemek amacıyla mahalle sakinleri de seferber oldu. Vatandaşlar, traktörlerine pulluk takarak sürdükleri arazide alevlerin önünü kesmeye çalıştı. Bu sayede yangın daha geniş alanlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme başlattı. - KONYA