Beyşehir'de Yangın Paniği - Son Dakika
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Beyşehir'de Yangın Paniği

Beyşehir\'de Yangın Paniği
08.06.2026 10:33
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Beyşehir'de garajda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde garaj ve depo olarak kullanılan yerde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Kurucuova Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinlerinden N.G.'ye ait garaj ve depo olarak kullanılan yapıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese Kurucuova, Yeşildağ ve Beyşehir'den itfaiye ekiplerinin yanı sıra Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinden de ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sayesinde yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında garaj ve depo olarak kullanılan yapıda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yangının elektrik kablolarının aşırı ısınmasından kaynaklandığının belirlendiği öğrenildi.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Beyşehir, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyşehir'de Yangın Paniği - Son Dakika

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