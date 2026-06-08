Rahmi Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler - Son Dakika
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Rahmi Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler

Rahmi Koç\'un "Kürt kadın" fıkrasına gülen Binali Yıldırım\'dan ilk sözler
08.06.2026 14:56
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İş insanı Rahmi Koç’un İzmir’deki açılışta anlattığı ve Kürt vatandaşlara yönelik ayrımcı ifadeler barındırdığı gerekçesiyle tepki çeken fıkra krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Sahnede fıkraya kahkahalarla eşlik ettiği için eleştirilen Binali Yıldırım, sessizliğini yakın çevresine bozdu.

Türkiye'nin en zengin ailelerinden Koç Ailesi'nin ileri gelenlerinden Rahmi Koç'un, İzmir Amerikan Hastanesi'nin açılışında anlattığı fıkra tepkilere neden oldu. Bu tepkilerden Koç'un anlattığı fıkraya abartılı bir şekilde gülen Binali Yıldırım da nasibini aldı.

BİNALİ YILDIRIM'DAN İLK SÖZLER 

Hakkında soruşturma başlatılan Rahmi Koç özür dilerken, Binali Yıldırım da sessizliğini bozdu. Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin edindiği bilgiye göre; Binali Yıldırım'ın yakın çevresine "Ben orada ne dediğini anlamadım. Çevredekiler gülünce ben de ayıp olmasın diye güldüm. Kürt vatandaşlarımıza yapılan bir saygısızlığa asla göz yummam" dediği öğrenildi. 

Rahmi Koç'un

16 BARODAN SUÇ DUYURUSU

Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van barosu yaptıkları ortak açıklamada, iş insanı Rahmi Koç’un Kürt kadınlarına yönelik sarf ettiği sözlerin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Rahmi Koç'un

BAHÇELİ: RAHMİ KOÇ'A SORUŞTURMA BAŞLATILMASI YANLIŞTIR

Rahmi Koç'un hedef alınmasının yanlış olduğunu belirten Bahçeli, "Koç Topluluğu 100 yıldır ülkemizin kalkınma hamlesinde önemli sorumluluklar üstlenmiştir. İstihdama katkı sağlayan güzide yatırımlarının yanı sıra, Türkiye’nin milli hedeflerini sahiplenerek Cumhuriyetimizin yüksek bir seviyeye erişmesi hedefinde de her zaman sorumlu bir anlayışla hareket etmiştir. Tam da 100. kuruluş yıldönümünü başarılı ve görkemli bir şekilde kutladığı dönemde, yine aynı topluluğa ait olan İzmir’deki bir hastane açılışında Sayın Rahmi Koç’un, samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır. 95 yıllık ömründe, aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye’ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz" ifadelerine yer verdi. 

Rahmi Koç'un

Diyarbakır'da Özgür Kadın Hareketi (TJA), Rahmi Koç'un Kürt kadınlara yönelik ifadelerini Dağkapı Meydanı'ndan Ulu Cami'ye doğru bir yürüyüşle protesto etti.

RAHMİ KOÇ HANGİ FIKRAYI ANLATTI? 

Rahmi Koç hastaneyi gezdirdiği sırada, şu ‘fıkrayı’ anlattı: "Doktor Kürt kadının derdini dinlemiş. ‘Hanımefendi perdenin arkasına giyinin, soyunun’ demiş. Kadın da ‘Doktor Bey ilk sen soyun’ demiş."

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Son Dakika Güncel Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rahmi Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler - Son Dakika
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