CHP'de grup toplantısı krizini nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak - Son Dakika
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CHP'de grup toplantısı krizini nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak

CHP\'de grup toplantısı krizini nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak
08.06.2026 15:06
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CHP’deki 'çift başlılık' krizi TBMM koridorlarına taşıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in aynı gün ve aynı saatte grup toplantısı yapma kararı alması Meclis tarihinde bir ilke imza atarken, Haberler.com Ankara temsilcisi Şerife Güzel'in aktardığına göre; Ankara kulislerinde krizi çözecek formül olarak "Salona erken gelip oturan toplantıyı yapar" yorumları öne çıkmaya başladı.

CHP’de çift başlılığın oluşturduğu kriz, yarınki grup toplantısını kimin yapacağı konusunda derinleşerek büyüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Salı günü grubu toplayacağını dün duyurmuştu, Özgür Özel de bugün kendi MYK’sını toplayıp, “Yarın grup toplantısı yapacağım” dedi. Gözler, yarınki toplantının nasıl olacağına çevrildi. Ankara’da cevabı net olarak verilemeyen bu soru karşısında, kimin grubu toplayacağıyla ilgili “Erken gelen oturacak” yorumları öne çıktı.

KİM ERKEN GELİRSE

Haberler.com Ankara temsilcisi Şerife Güzel'in haberine göre; aynı partiden aynı anda iki ismin grup toplantısı yapma isteği, Meclis tarihinde ilk kez meydana gelen bir durum. Bu nedenle hem Meclis yönetimi, hem gazetecilerin, bu sorununun nasıl aşılabileceğine kafa yoruyor ancak henüz işin içinden tam da çıkılabilmiş değil.

Kılıçdaroğlu ile Özel arasındaki çekişmenin yarınki adresi, grup toplantı salonu olacak. Geçtiğimiz hafta grup toplantısını Özgür Özel yapmıştı. Özel’i destekleyen milletvekilleri, toplantının yapılacağı salona erken saatlerde gelerek salonu tutmuşlardı. Yarın da benzer bir tablonun oluşması bekleniyor. Erken saatlerde kimin taraftarları salonu doldurursa üstünlüğü onun sağlayacağı konuşuluyor.

MECLİS BAŞKANLIĞI NE YAPACAK?

Meclis Başkanlığı, her ne kadar bu tartışmanın dışında olduğu vurgusu yapsa da, konunun çok dışında kalma şansına sahip olamıyor. Meclis Başkanlığı, geçtiğimiz hafta Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na “grup toplantısı yapacak mısınız?” diye sormuştu. Meclis hukukçuları, yarın da Kılıçdaroğlu’nun grubu toplayabileceği kabulü ile hareket ediyor. Meclis, Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup salonuna girişine kadar güvenlik tedbirlerini alma üzerine planlama yapıyor. Salonun içindeki yönetim ise tamamen CHP’nin kendi iç işi olarak görülüyor. Dolayısıyla kürsüye kimin çıkıp konuşmayı kimin yapacağı konusu CHP’lilerin kendi aralarında çözmeleri gereken bir sorun olarak görülüyor.

MECLİS TV KİMİN KONUŞMASINI VERECEK?

Grup toplantılarındaki konuşmaları canlı yayınlayan Meclis TV’nin kimin konuşmasını vereceği de ayrı bir merak konusu. Grup kürsüsüne kimin çıkacağıyla ilgili çözümün CHP’ye ait olduğunu dile getiren hukukçular, “Kürsüye kim çıkarsa Meclis TV onun konuşmasını verir” görüşünü ifade ediyorlar.

KILIÇDAROĞLU KÜRSÜYE ÇIKABİLİR Mİ?

Özgür Özel destekçilerinin Kılıçdaroğlu’nun kürsüye çıkışına, farklı argümanları kullanarak engel olabilecekleri dile getiriliyor. “Grup toplantısı için yeterli çoğunluğun aranması” yöntemiyle Kılıçdaroğlu’na yeterli çoğunluğu sağlamadığı için grup toplantısını yapamayacağının ifade edilebileceği belirtiliyor. Diğer taraftan da, toplantıyı yöneten grup başkanvekilinin konuşma için grup başkanını kürsüye çağırabileceği kaydediliyor. Diğer taraftan Kılıçdaroğlu destekçileri de, genel başkanın, grup başkanının üstünde olduğunu belirterek, söz hakkının Kılıçdaroğlu’na ait olduğunu vurguluyorlar.

Kılıçdaroğlu’nun, en yaşlı milletvekilini divana oturtup, en genç iki milletvekilini de yanına oturtarak toplantıyı başlatabileceği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu bunu yapsa da mevcut grup yönetimini devre dışı bırakamıyor. Zira, seçimle geldikleri için, genel başkanın, grup yönetimini görevden alma imkanı bulunmuyor.

ÖZGÜR ÖZEL BAŞKA BİR SAATTE TOPLANTI YAPABİLİR

Meclis’te hukukçular, Kılıçdaroğlu’nun, Özel’i devre dışı bırakarak kürsüye çıkması durumunda Özgür Özel’in grup başkanı olarak başka bir saatte grup toplantısı talebinde de bulunabileceğine işaret ediyorlar. Hukukçular, “Partilerin grup toplantılarının haftada bir kez yapılabileceğine ilişkin bir hüküm yok. Dolayısıyla isterse bir saat sonra ayrı bir toplantı talep edebilir” yorumunda bulundular.

AYNI ANDA İKİNCİ BİR SALON VE BAHÇEDE TOPLANTIYA İZİN VERİLMEYECEK

Özel ve ekibinin, Kılıçdaroğlu ile aynı anda toplantı yapmak için başka bir salon istemesi durumunda buna müsaade edilmeyeceğini belirten hukukçular, aynı zamanda örneğin Meclis bahçesi gibi salon dışında başka bir yerdeki toplantıya da izin verilmeyeceğini vurguluyorlar.

SALON İÇİN EKSTRA GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Meclis Başkanlığının, yarın toplantıda bir karışıklığı önleme adına güvenlik tedbirlerini artırması beklenirken, ziyaretçi alınmaması da tartışılıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Şerife Güzel, Özgür Özel, Politika, Siyaset, Ankara, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem CHP'de grup toplantısı krizini nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak - Son Dakika

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