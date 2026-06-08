Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun ardından başkanlık yarışını Aziz Yıldırım kazandı. Seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte kampanya döneminde yaşanan polemikler de yeniden gündeme taşındı.
Hakan Safi'nin seçim sürecinde Aziz Yıldırım'ın transfer açıklamalarını eleştirirken yaptığı konuşmalar yeniden paylaşılmaya başlandı.
Özellikle Aziz Yıldırım'ın Mbappe ismini telaffuz edişi üzerinden yaptığı esprili çıkışlar ve alaycı bulunduğu öne sürülen ifadeler, o dönemde camiada büyük tartışma yaratmıştı.
Birçok kongre üyesi ve taraftar, Safi'nin Aziz Yıldırım'a yönelik kullandığı üslubun gereksiz sert olduğunu savunmuştu. Seçim sonrasında da bu görüntüler yeniden gündeme gelirken, bazı üyeler Safi'nin rakibine karşı daha saygılı bir dil kullanması gerektiğini dile getirdi.
Aziz Yıldırım'ın seçimi büyük farkla kazanmasının ardından kongre kulislerinde dikkat çeken yorumlar yapıldı. Bazı üyeler, seçim sürecinde Aziz Yıldırım'a yönelik yapılan eleştirilerin ve alaycı söylemlerin sandıkta karşılık bulduğunu savundu.
Son Dakika › Spor › Hakan Safi'yi Mbappe yaktı! Herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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