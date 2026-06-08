İşte Can Polat\'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım

İzmir Çeşme'de Dilan ve Engin Polat’ın yakın koruması ve kuzeni Can Polat’ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının arkasından organize suç örgütü "Daltonlar" çıktı. Yakalanan tetikçi Serhat Altun’un emniyette verdiği 12 sayfalık kan donduran ifadesi ortaya çıktı. Sosyal medyadaki bir yorumla çeteye dahil olduğunu itiraf eden tetikçi, asıl hedefin Engin Polat olduğunu ancak talimat üzerine "yakınında kim varsa" ona ateş ettiğini söyledi. Soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı.

ÇETEYE NASIL DAHİL OLDU?

Habertürk'ün ulaştığı ifadelere göre; tetikçi Serhat Altun'un çeteye dahil olma süreci bir sosyal medya platformunda başladı. Maddi durumunun kötü ve işsiz olduğunu belirten Altun, internette gördüğü bir paylaşımın altına “Bu çetelere nasıl katılıyoruz?” şeklinde yorum yazdı. Bu yorumun ardından kendisiyle "DltGolfo34" kullanıcı adlı bir hesabın iletişime geçtiğini söyleyen tetikçi, süreci şu sözlerle anlattı: "İlk olarak ‘Sen kimsin, bir hikayeni anlat bakalım’ şeklinde mesaj gönderdi. Ben de işlerimden, yaşantımdan, işsiz olmamdan ve maddi durumumun kötülüğünden bahsettim. Ertesi gün 'Tamam sen temizsin' diyerek Daltonlar çetesine kabul edildiğimi söyledi."

İLK CİNAYETİ 100 BİN LİRAYA İŞLEMİŞ

Çeteye kabul edildikten sonra hızla kanlı eylemlere yönlendirildiğini itiraf eden Altun, Çeşme'deki saldırıdan önce Konya'da ilk cinayetini işlediğini açıkladı. Tetikçi, "İlk olarak 100 bin lira karşılığında Konya'da bir kişiyi öldürdüm" diyerek işlediği ilk suçu soğukkanlılıkla itiraf etti.

ASIL HEDEF ENGİN POLAT'TI

Konya'daki cinayetin ardından çete yöneticisi "Golfo"nun kendisine yeni hedefi verdiğini söyleyen Serhat Altun, asıl hedefin Engin Polat olduğunu belirtti. Engin Polat’ı sosyal medyadan tanıdığını ifade eden tetikçi, eylem sürecini şöyle aktardı: "Golfo bana Engin Polat’ın vurulması talimatını verdi. Polat’ın sık sık uğradığı yerleri bildirdi. Adreslere belirli günlerde giderek keşif yapıyordum. Instagram'dan da attığı hikayeleri takip ediyordum. Rastlamış olsaydım Engin Polat’ı öldürmeyecek şekilde tarayacaktım. Golfo, Engin Polat’ı o gece kesin vurmam gerektiği talimatını verdi. Kaldığı otelin önüne gittim. Dilan Polat’ın Instagram hikayesinde paylaştığı aracın otelin önünde olduğunu görünce, bir gün daha kalacaklarını anladım."

"YAKININDA KİM VARSA ONU VUR" TALİMATI

Otel önündeki bekleyişi sırasında Engin Polat'ı göremediğini ancak kuzeni ve koruması Can Polat’ı fark ettiğini çete liderine bildirdiğini söyleyen Altun, aldığı yeni emri şu sözlerle açıkladı: "Golfo’ya Engin Polat’ı göremediğimi, Can Polat’ı gördüğümü ilettim. O da bana ‘Yakınında kim varsa onu vur’ diyerek talimat verdi. Silahı atışa hazır hale getirdim. Araç biraz ilerledi ve durdu. Silahı kaldırarak sağ taraftan yaklaştım. Panikledim ve bacak bölümüne doğru tetiğe bastım. Can Polat kendisini yere attı, bacaklarına doğru hedef alarak 2 el daha ateş ettim ve kaçtım."

"ÖLDÜĞÜNÜ DUYUNCA FENALAŞTIM"

Amacının sadece yaralamak olduğunu öne süren tetikçi, cinayeti öğrendiğinde şok geçirdiğini iddia etti: "Can Polat’ın öldüğüne dair haberleri okuyunca fenalaştım. Hatırlamadığım bir sokakta oturup kaldım. Devamında Yunus polisleri yanıma gelerek beni yakaladı."

Çetenin kendisini yarı yolda bıraktığını da ekleyen Altun, "Golfo bana 'Olayı yaptıktan sonra seni İstanbul’a kaçıracağız' diye vaatte bulunmuştu ancak olay sonrası kendisinden haber alamadım. Engin Polat’ı vurmak için de bana herhangi bir ödeme yapılmadı" dedi.