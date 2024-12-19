Beyşehir'de Yasa Dışı Silah Operasyonu - Son Dakika
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Beyşehir'de Yasa Dışı Silah Operasyonu

Beyşehir\'de Yasa Dışı Silah Operasyonu

Jandarma, Beyşehir'de 3 şahsa ait araç ve iş yerinde yasa dışı silah ve malzeme ele geçirdi.

19.12.2024 16:34
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekiplerince 2 şahsın aracında ve bir kişinin iş yerinde yapılan aramada çok sayıda yasa dışı üretim silah ve silah malzemeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç-suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde Beyşehir ilçesinde alınan duyum üzerine 2 kişinin aracında ve bir şahsın da iş yerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 5 adet yivsiz ruhsatsız ve seri numarasız av tüfeği, 5 adet marka ve modeli bulunmayan ruhsatsız tabanca, 510 adet tabanca alt gövde ve tetik tertibatı, 514 adet tabanca şarjörü, 501 adet tabanca üst kapak, 495 adet icra mili, 490 adet tabanca icra yayı, 905 adet muhtelif tabanca parçası, 741 adet tabanca pimi, 500 adet tabanca üst kapak sökme pimi ele geçirildi. Aramalarda ele geçirilen malzemelere ekiplerce el konulurken, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli alınan ifadeleri sonrasında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Seydişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyşehir'de Yasa Dışı Silah Operasyonu - Son Dakika

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