Beyşehir Gölü Milli Parkı\'nda Sazlık Yangını

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki sazlık alanda yangın çıktı.

Beyşehir ilçe merkezinde Soğla mevkisindeki sazlık alan öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Kuş cenneti olarak da nitelendirilen Beyşehir Gölü'nün sazlık alanını mesken tutan ve yaşam süren su kuşları ise çıkan yangından olumsuz etkilendi. Alevlerin yükseldiği kesimlerden su kuşları sürüler halinde uzaklaşmaya çalışırken görüntülendi. Sazlık alanda farklı mevkilerde yükselen alevler gökyüzünde kara duman oluştururken, ihbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Soğla bölgesindeki besihanelerin karşısında yer alan sazlık alanda çıkan yangını söndürmek için gelen itfaiye ekipleri, alanın göl havzasında balçık ve bataklık olması sebebiyle yangına sahaya girip müdahale edemedi. Rüzgarın da şiddetini artırmasıyla yakın çevresine yayılan yangını bir müddet takip altına alan ekipler, yerleşim merkezi için tehdit oluşturmadığı görülünce bölgeden ayrıldı. Sazlık yangını rüzgarın bir süre sonra etkisini yitirmesiyle kendiliğinden söndü. - KONYA