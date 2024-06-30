Beyşehir Gölü'nde av sezonu denetimleri başladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beyşehir Gölü'nde av sezonu denetimleri başladı

Beyşehir Gölü'nde yeni av sezonunun başlamasının ardından su ürünlerinin işlemesini yapan fabrikalar ile balıkçı tekneleri denetlendi. Denetimlerde avcıların ruhsat ve belgeleri kontrol edilirken, avlanan balıkların boy tahditlerine uygunluğu da incelendi. Balıkçılık sektörüne endemik tür yasağı ve balık boy tahditlerine uyulması konusunda uyarılar yapıldı.

30.06.2024 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyşehir Gölü'nde yeni av sezonunun başlamasının ardından serbest dönem faaliyetleri yapılan denetimlerle yakın takibe alındı.

Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren su ürünlerinin işlemesini yapan fabrikalar ile balıkçı teknelerinin denetlendiği bildirildi. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Beyşehir Gölü'nde faaliyet gösteren tatlı su avcılığı yapan balıkçı tekneleri ile balık alım kantarlarının yanı sıra ilçede bulunan balık işlemesi yapan tesisler denetime tabi tutuldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in de katıldığı su ürünleri kontrol ekipleri tarafından ilgili su ürünleri kanunu kapsamında yürütülen denetimlerde tatlı su avcılığı yapan balıkçı teknelerini kullanan avcıların ruhsat ve belge kontrolleri yapılırken avlanan balıkların boy tahditlerine uygunluğu da yapılan ölçümlerle incelendi. Balık alım yapılan kantarları ile balık işleyen tesislerde de benzer denetimler gerçekleştirilirken, balıkçılık sektörünün tüm paydaşlarına endemik tür yasağı ve balık boy tahditlerine karşı kurallara uygun av yapılması uyarılarında bulunuldu. - KONYA

Kaynak: İHA

Beyşehir Gölü, Balıkçılık, Beyşehir, Tarım, Çevre, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyşehir Gölü'nde av sezonu denetimleri başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
16:04 Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı
15:43 İzmir’deki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler Ortalık resmen savaş alanına döndü İzmir'deki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler! Ortalık resmen savaş alanına döndü
15:29 Anthony Nwakaeme, Trabzon’a geldi Anthony Nwakaeme, Trabzon'a geldi
14:04 Gazeteci İsmail Küçükkaya’nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 20:19:46. #1.13#
SON DAKİKA: Beyşehir Gölü'nde av sezonu denetimleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement