Beyşehir Gölü\'nde Su Ürünleri Avlanma Yasaklarına Uymayanlara Cezai İşlem Uygulandı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü'nde süren su ürünleri avlanma yasağına rağmen balık avlamak maksadıyla göl sularına serildiği değerlendirilen onlarca metre balıkçı ağı ele geçirildi.

Gölde üreme mevsimi olması dolayısıyla tatlı su ürünleri neslinin korunmasına ilişkin olarak 15 Mart 2024 tarihinde başlayan su ürünleri avlanma yasağı sürüyor. 15 Haziran'a kadar devam edecek olan yasak dönemde balık neslini korumaya yönelik olarak denetimlerini yoğunlaştıran Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere bölgede jandarma unsurları da destek veriyor. Denetimlere, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver de eşlik ediyor. Su ürünleri kontrol görevlileri tarafından hem göl kıyı şeridinde hem de tatlı sularda yürütülen denetimlerde av yasağı dönemine rağmen göl içerisine serildiği belirlenen ağlar toplatıldı. Bu çerçevede balık avı için göl sularına serilen 5 bin metre ağ ele geçirilirken, diğer av malzemeleri ile bunlara da birlikte el konuldu. Yasaklara uymadığı tespit edilen ilgili kişilere cezai işlem uygulandı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yürütülen denetim ve kontrol çalışmalarına ilişkin olarak yapılan açıklamada, Beyşehir Gölü'nü korumaya ve kaçakçılığa geçit verilmeyeceğine dair kararlılık vurgusunda bulunuldu. Açıklamada, "Gölümüzdeki balıkların sağlıklı bir üreme dönemi geçirmesi, nesillerinin korunması ve balık stoklarımızın azalmaması için, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaya devam edeceğiz. Beyşehir Gölü etrafındaki tüm karaya çıkış noktaları, sazlık alanlar, balık ve sülük avlak sahaları ekiplerimiz tarafından gözlem altında tutulmaktadır. 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında uygulanan av yasağı süresince denetimlerimiz haftanın 7 günü aralıksız olarak havadan, karadan ve teknelerimizle göl içerisinden yapılmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - KONYA