Beytüşşebap'ta Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Beytüşşebap'ta Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

10.07.2026 17:52
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde akıntıya kapılan Erkan Sak'ı bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutarken Habur Çayı'na düşen ve akıntıya kapılan Erkan Sak'ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Şırnak Valisi Birol Ekici, bölgeye giderek çalışmaları yerinde takip etti, ekiplerden bilgi aldı ve kayıp gencin ailesini ziyaret ederek devletin tüm imkanlarıyla aramaların sürdüğünü belirtti.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutarken Habur Çayı'na düşerek akıntıya kapılan Erkan Sak'ı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Birol Ekici, ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı.

Olayın yaşandığı bölgede sürdürülen arama kurtarma faaliyetlerini yakından takip eden Vali Ekici, AFAD, Jandarma, UMKE ve diğer ilgili ekiplerin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Arama faaliyetlerinde su üstü ve su altı ekipleri ile teknik ekipmanların kullanıldığı öğrenildi.

Habur Çayı kıyısında yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Vali Birol Ekici, arama kurtarma ekipleriyle bir araya gelerek yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden kapsamlı bilgi aldı. Ekiplerin titizlikle çalıştığını ifade eden Ekici, kayıp vatandaşa ulaşılması için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

Aileye geçmiş olsun ziyareti

Vali Ekici, incelemelerinin ardından kayıp genç Erkan Sak'ın ailesini de ziyaret etti. Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Ekici, devletin tüm kurumlarının olayın ilk anından itibaren bölgede görev yaptığını belirterek arama çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

Vali Ekici, ekiplerin bir an önce olumlu bir sonuca ulaşabilmesi için çalışmalarını kesintisiz şekilde devam ettireceğini belirterek, sürecin yakından takip edildiğini kaydetti.

Habur Çayı'nda kaybolan Erkan Sak'a ulaşılması için bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarının, geniş katılımlı ekiplerle aralıksız sürdüğü öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Beytüşşebap'ta Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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