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Beytüşşebap'ta Mehmetçik ve öğrenciler kar altında Çanakkale Zaferini kutladı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Mehmetçik ve öğrenciler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün kar altında kutladı.

İlçede, kutlamaları hükümet konağı önünde yapıldı. İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Serin, Belediye Başkanı Habip Aşan, komutanlar, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla beraber Atatürk Anıtı'na çelenk sunma ve günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Kar yağışı altında geçen kutlamalarda bayrak ve flama kaldıran öğrenciler ve askerler dondurucu havada 18 Mart'ı kutladı. Öğrencilerden Ruken Cin, bayrak görevi aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Cin, "Bayrağımızı taşımak beni mutlu ediyor. Üşüyorum ama burada olmaktan onur duyuyorum" dedi.