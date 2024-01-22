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Bıçakla iş yerinin reklam afişini parçalayıp yollarına devam ettiler - Son Dakika
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Bıçakla iş yerinin reklam afişini parçalayıp yollarına devam ettiler

Burdur'un Gölhisar ilçesinde gece vakti bir iş yerinin reklam afişini parçalayan 3 şahıs güvenlik kamerasına yakalandı. İş yeri sahibi, olayı şikayet ederek gençlerin bu davranışını kınadı.

Bıçakla iş yerinin reklam afişini parçalayıp yollarına devam ettiler
22.01.2024 - 22:29,
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BURDUR-ÖZEL) Bıçakla iş yerinin reklam afişini parçalayıp yollarına devam ettiler...O anlar kamerada

Şikayetçi olan işyeri sahibi: "O saatte çoluğumuz çocuğumuz da sokaklarda oluyor, afiş yerine onlara da saldırabilirlerdi"

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde gece vakti ellerinde bıçak ile sokakta geçen 3 şahıs keyif için bir iş yerinin reklam afişini parçalayıp yollarına devam ettiler ama güvenlik kamerasına yakalanacaklarını akıl edemediler.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde Ziraat Mühendisliği yapan Musa Çelikbaş(30), sabah Çeşme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan iş yerine geldiğinde iş yerine ait reklam afişinin parçalandığını gördü. Afişin nasıl bu hale geldiğini görmek için güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çelikbaş gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı. Kayıtlarda gece saatlerinde yoldan geçen kimliği belirsiz 3 şahıstan biri reklam afişine yumruk sallarken arkasından gelen bir başka şahsın ise elinde bulunan kama tarzı bir bıçak ile afişi parçaladığı daha sonra yoluna devam ettiği ve bir anda arkasına dönerek en arkadan yürüyen arkadaşına bıçağı gösterdiği anlar ile karşılaştı.

Görüntüleri izledikten sonra polis ekiplerini arayan Musa Çelikbaş olayı gerçekleştiren şahıslardan şikayetçi oldu. Konu hakkında açıklama yapan iş yeri sahibi Musa Çelikbaş; " İş yerimin önünde reklam amacıyla koyduğumuz bir reklam afişimiz var. Sabah geldiğimde bu afişin parçalanmış olduğunu gördüm. Acaba biri geçerken mi çarptı diye merak edip kamera kayıtlarını inceledim. Kamerada 3 gencin ellerinde büyük bir bıçak ile afişe düşman gibi saldırdığını gördüm. Amaçlarının ne olduğunu bilmiyorum ama pek sağlıklı görünmüyorlardı. Bu olayı gerekli güvenlik güçlerine bildirerek şikayetçi oldum. Yapılması gereken işlemleri yapacaklar. Gençlerin buralı olduklarını düşünmüyorum. Muhtemelen dışarıdan gelen gençlerimiz olduğunu düşünüyorum. Gecenin bir saatinde ellerinde bıçak ile sokaklarda gezmeleri hoş bir olay değil. O saatte çoluğumuz çocuğumuz da sokaklarda oluyor, afiş yerine onlara da saldırabilirlerdi. Ben bu davranışı gençlere yakıştıramadım." dedi.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Caddesi, Gölhisar, Burdur, Çeşme, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bıçakla iş yerinin reklam afişini parçalayıp yollarına devam ettiler - Son Dakika


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