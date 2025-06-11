Bıçakla rehin alınan kadın kurtarıldı - Son Dakika
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Bıçakla rehin alınan kadın kurtarıldı

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Bıçakla rehin alınan kadın kurtarıldı
11.06.2025 13:54
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Bıçakla rehin alınan kadın kurtarıldı
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Mersin'de bir adam, eşini bıçakla rehin aldı. Vatandaş ve polis müdahale ederek kadını kurtardı.

Sokakta eşini bıçakla rehin aldı, vatandaş tek hamleyle kurtardı: O anlar kamerada
MERSİN - Mersin'de bir şahıs ayrılma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında yere yatırıp bıçak çekerek rehin aldı. Sivil polisin hızla olaya müdahale edip görüştüğü sırada bir vatandaş bıçaklı şahsı arkadan iterek yere düşürdü. Kadının kurtulduğu olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, merkez Akdeniz İlçesi Yeni Mahalle 5331 nolu sokakta meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Şüpheli M.E. boşanma aşamasındaki karısı M.E.'yi sokakta yere yatırıp bıçak çekti. Olay polise bildirilirken çevre sakinleri duruma tepki gösterip müdahale etmek istedi. Bölgeye yakın olan sivil polis ekipleri olaya kısa sürede müdahale etti. Polis bıçaklı koca ile görüşürken vatandaşlardan Günay T., birden şahsın arkasından yaklaşarak onu iteleyip düşürdü. Hem sivil polislerin hem de vatandaşlardan Günay T.'nin müdahalesiyle kadın kurtarıldı. Yerden elinde bıçakla kalkıp beklemeye devam eden M.E.'ye vatandaşlar tepki gösterdi. Bir süre sonra şüpheli koca polis tarafından gözaltına alındı."Kadının üzerinde kan vardı dayanamadım"Yaşananları İHA Muhabirine anlatan Günay T.,"Motorumu servise götürmüştüm o esnada bağırma sesleri duydum. Hemen sesin geldiği yere gittim gittim.Bir şahıs silahla havaya 3 el ateş etti. Elinde bıçak olan şahıs kadını yere yatırıp üstünde bekliyordu. Kadının üzerin kan vardı bende dayanamadım ve adamın arkasına dolanıp arkadan ittim"dedi.Olayla anı ise ise cep telefonu kamarasına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde elinde bıçakla bekleyen şahsı, Günay T.'nin iteleyerek düşürme anları yer aldı. Görüntülerin devamında ise Günay T.'nin şahsa tepki göstermesi ve sivil polisin bıçaklı şahsı etkisiz hale getirmek için görüşme anları yansıdı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Mersin, Yaşam, Polis, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bıçakla rehin alınan kadın kurtarıldı - Son Dakika

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