Bıçaklama Davasında Sanığa 18 Yıl 4 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
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Bıçaklama Davasında Sanığa 18 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Bıçaklama Davasında Sanığa 18 Yıl 4 Ay Hapis Cezası
03.07.2026 16:55
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Kayseri'de bir fabrikada iki kişiyi bıçaklayan Z.B. toplamda 18 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Kayseri'de iki kişinin bıçaklanmasıyla ilgili davanın karar duruşmasında sanık toplamda 18 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Geçtiğimiz yıl 14 Nisan'da Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen olayda iş arkadaşlarını bıçakla yaralayan Z.B., Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanık avukatı sanık Z.B'nin rahatsızlığına dikkat çekerek Adli Tıp Genel Kurulu'ndan rapor alınmasını talep etti. Sanık Z.B., olayın yaşandığı gün aklının yerinde olmadığını ve olanlardan dolayı çok üzgün olduğunu belirtti.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme, sanık Z.B.'nin iki ayrı suçtan toplam 18 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kayseri, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bıçaklama Davasında Sanığa 18 Yıl 4 Ay Hapis Cezası - Son Dakika

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