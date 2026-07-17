Biçerdöver Sahibine Cezalı Uyarı

Bilecik'te su tankeri kullanmadan hasat yapan biçördöver sahibine 3 bin 705 lira idari para cezası uygulandı.

Bilecik merkeze bağlı Selöz köyü mevkiinde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, Mustafa Ş.'ye ait tarlada hasat yapan biçerdöver sahibi Sezer D.'nin, zorunlu su tankeri bulundurmadan çalışma yaptığı tespit edildi. Yangın riskine karşı yayımlanan genelge hükümlerine aykırı hareket ettiği belirlenen Sezer D. hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında 'Emre Aykırı Davranış' gerekçesiyle 3 bin 705 lira idari para cezası uygulandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özellikle yaz aylarında artan yangın riskine karşı biçerdöverle hasat yapanların gerekli tedbirleri eksiksiz yerine getirmeleri gerektiğini hatırlattı. - BİLECİK