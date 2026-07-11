Bigadiç- Balıkesir karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole uçtu. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bigadiç - Balıkesir yolu Bademli Sokak Bigadiç girişinde meydana geldi. Trafik kazası ihbarı üzerine itfaiye grup amirliği ekipleri 1 araç 3 personel ile olay yerine intikal etti.
Olay yerinde Mustafa G.'nin kullandığı 10 U 9034 plakalı araç ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptığı ve meydana gelen kazada herhangi bir sıkışma olmadığı görülmüş Bigadiç itfaiye grup amirliği ekipleri kazada yaralanan 2 vatandaşı araç içerisinden çıkartarak, 112 Sağlık ekiplerine teslim etti.
Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR
Son Dakika › 3. Sayfa › Bigadiç'te Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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