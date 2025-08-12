Bigadiç\'te Yangın: 10 Ev Etkilendi

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bulunan kırsal Köseler Mahallesi'nde sabahın ilk ışıklarında tarım mahsullerinin depolandığı bir ambarda başladığı iddia edilen yangın yan yana olan köy evlerini etkiledi.

Bigadiç'in dağlık alanda bulunan Köseler kırsal mahallesi sabahın ilk ışıkları ile yangınla mücadele etti. İddiaya göre, Köseler'de vatandaşların tarladan topladıkları ürünleri depoladıkları bir ambarda başlayan yangın kısa sürede hemen yanında bulunan evlere sıçradı. Yangından 10 civarına ev etkilendi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve orman ekibi sevk edildi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, 10 civarında evde maddi hasar oluştu.

Bigadiç İlçesi Köseler Mahallesi'nde meydana gelen ambar yangını olarak başlayan ve evlere sirayet eden yangına 8 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 4 arazöz, Eti Maden'e ait 2 arazöz olmak üzere toplamda 15 araçla müdahale edildi. - BALIKESİR