Bigadiç'te Yangın: 10 Ev Etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Bigadiç'te Yangın: 10 Ev Etkilendi

Bigadiç\'te Yangın: 10 Ev Etkilendi
12.08.2025 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köseler Mahallesi'nde ambardan çıkan yangın, yanındaki evlere sıçrayarak maddi hasara yol açtı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bulunan kırsal Köseler Mahallesi'nde sabahın ilk ışıklarında tarım mahsullerinin depolandığı bir ambarda başladığı iddia edilen yangın yan yana olan köy evlerini etkiledi.

Bigadiç'in dağlık alanda bulunan Köseler kırsal mahallesi sabahın ilk ışıkları ile yangınla mücadele etti. İddiaya göre, Köseler'de vatandaşların tarladan topladıkları ürünleri depoladıkları bir ambarda başlayan yangın kısa sürede hemen yanında bulunan evlere sıçradı. Yangından 10 civarına ev etkilendi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve orman ekibi sevk edildi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, 10 civarında evde maddi hasar oluştu.

Bigadiç İlçesi Köseler Mahallesi'nde meydana gelen ambar yangını olarak başlayan ve evlere sirayet eden yangına 8 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 4 arazöz, Eti Maden'e ait 2 arazöz olmak üzere toplamda 15 araçla müdahale edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

İtfaiye, Bigadiç, 3-sayfa, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bigadiç'te Yangın: 10 Ev Etkilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir’den geldi İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir'den geldi
Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi uzatıldı Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi uzatıldı
Rıdvan Dilmen’in eski takımı logosunu değiştiremedi Rıdvan Dilmen'in eski takımı logosunu değiştiremedi
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
Resmi teklif yapıldı bile Süper Lig devinden Zinchenko bombası Resmi teklif yapıldı bile! Süper Lig devinden Zinchenko bombası
Denizli Devlet Hastanesi’nin tavanı çöktü Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü
Deprem sırasında herkes panikle kaçarken o bebeğine koştu Deprem sırasında herkes panikle kaçarken o bebeğine koştu
Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı
Depremde hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti Depremde hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında

09:24
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında Çanakkale’de alevlerle mücadele sürüyor
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor
08:27
Jandarmadan İBB’ye yeni operasyon 13 kişi gözaltına alındı
Jandarmadan İBB'ye yeni operasyon! 13 kişi gözaltına alındı
08:13
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
07:40
Çanakkale’de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi
Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi
07:21
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
15:31
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
15:30
Serdal Adalı’dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri
Serdal Adalı'dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri
15:30
TMSF, Ekotürk’e el koydu
TMSF, Ekotürk'e el koydu
15:20
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
15:02
Bahçeli’den dikkat çeken CHP’li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
14:54
Galatasaray, canlı yayında en çok takip edilen kulüp oldu
Galatasaray, canlı yayında en çok takip edilen kulüp oldu
14:36
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan’ın konserleri iptal edildi
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan'ın konserleri iptal edildi
14:27
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 10:01:16. #7.12#
SON DAKİKA: Bigadiç'te Yangın: 10 Ev Etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.