Bild'e göre Almanya, Rus iş insanlarına vize denetimlerini sıkılaştırmayı planlıyor - Son Dakika
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Bild'e göre Almanya, Rus iş insanlarına vize denetimlerini sıkılaştırmayı planlıyor

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Bild'e göre Almanya, Rus iş insanlarına yönelik vize denetimlerini sıkılaştırmayı planlıyor; sınırda rahatsız edici sorular yöneltilecek. Haberde, Alman istihbaratının Berlin'deki Rusya Büyükelçiliği çevresindeki gözetimi artırdığı ve helikopter uçuşları yaptığı öne sürüldü.

Alman Bild gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Alman istihbaratının Berlin'deki Rusya Büyükelçiliği üzerindeki gözetimi artırdığı, bu kapsamda büyükelçilik yerleşkesi üzerinde sürekli ve dikkat çekici helikopter uçuşları gerçekleştirildiği bildirildi.

Almanya'da Rusya'nın diplomatik temsilcilerine yönelik güvenlik ve istihbarat faaliyetleri yeniden gündeme geldi. Bild'in hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Alman istihbaratı Berlin'deki Rusya Büyükelçiliği çevresindeki gözetimi artırdı. Bu kapsamda büyükelçilik yerleşkesinin üzerinde sürekli ve dikkat çekici helikopter uçuşları gerçekleştirildiği, Alman istihbarat servislerine ait olduğu tahmin edilen minibüslerin de büyükelçilik yakınında günlerce park ettiği bildirildi.

Gazete, söz konusu faaliyetlerle Rusya'nın diplomatik temsilcileri üzerindeki baskının artırılmasının hedeflendiğini yazdı. Alman makamlarının ayrıca Almanya vizesine sahip Rus iş insanları ve aile üyelerine yönelik denetimleri sıkılaştırmayı planladığı öne sürüldü. Bu kişilerin ülkeye girişlerinde sınır görevlilerince Almanya'ya geliş amaçları ve ülkedeki faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli konularda "rahatsız edici sorulara" maruz kalacağı belirtildi.

Almanya ile Rusya arasında 2022'den bu yana ilk görüşme

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, 2022'de başlayan Ukrayna Savaşı'ndan bu yana ilk kez Cumartesi günü New York'ta bir araya gelmişti. İki bakan arasındaki görüşmede, Ukrayna'daki savaş, ikili ilişkiler ve Karadeniz üzerinden tahıl ihracatının yeniden güvence altına alınması ele alınmıştı. Wadephul, "Rusya'nın görüşmeye hazır olduğu söylendi. Diğer ülkelerden çok sayıda meslektaşım tarafından da New York'ta Lavrov ile bir araya gelmem için ricada bulunuldu" açıklaması yapmış, Moskova'ya gerilimi tırmandırmaktan vazgeçme çağrısında bulunmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Almanya'nın daha önce kamuoyuna açıkladığı görüşleri tekrarladığını belirtmiş, kendisi açısından yeni bir mesaj olmadığını söylemişti. Rus bakan, Almanya'nın neden şimdi görüşme talebinde bulunduğunu bilmediğini ve bu konuda tahminde bulunmak istemediğini ifade ederken, Moskova'nın Batılı ülkelerle iletişim kanallarını açık tuttuğunu kaydetmişti.

Kaynak: İHA
Dış PolitikaHelikopterDiplomasi3. SayfaPolitikaAlmanyaBerlinDünyaBildSon Dakika

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