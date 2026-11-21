Bilecik'te boru hatları ve demiryolu güzergahlarında güvenlik kontrolü yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında petrol ve doğalgaz boru hatları ile demiryolu güzergahlarında kontrol gerçekleştirildi. 3 ayrı zaman diliminde denetim NATO Petrol Boru Hattı, BOTAŞ Doğalgaz Boru Hattı, TANAP, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı ve konvansiyonel demiryolu hattı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.