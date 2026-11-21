Bilecik Bozüyük'te jandarma, boru hattı ve demiryolunu 3 kez denetlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Bozüyük'te İlçe Jandarma Komutanlığı, boru hatları ve demiryolu güzergahlarında güvenlik denetimi gerçekleştirdi. 3 ayrı zaman diliminde NATO, BOTAŞ ve TANAP hatlarıyla YHT Garı ve konvansiyonel demiryolu hattı kontrol edildi, olumsuzluk görülmedi.
Bilecik'te boru hatları ve demiryolu güzergahlarında güvenlik kontrolü yapıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında petrol ve doğalgaz boru hatları ile demiryolu güzergahlarında kontrol gerçekleştirildi. 3 ayrı zaman diliminde denetim NATO Petrol Boru Hattı, BOTAŞ Doğalgaz Boru Hattı, TANAP, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı ve konvansiyonel demiryolu hattı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Kaynak: İHA
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