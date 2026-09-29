Bilecik Bozüyük\'te kazada 3 kişi yaralandı, ehliyetsiz sürücüye yaptırım uygulandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin tarlaya savrulması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza dün gece, Bozüyük- İnegöl karayolu Muratdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Furkan Ç. idaresindeki 10 LZ 613 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki tarlaya savruldu. Kazada sürücü Furkan Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Muhsin Kadir K. ve Efecan Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, yapılan kontrolde sürücü Furkan Ç.'nin sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Sürücüye Bölge Trafik ekiplerince idari yaptırım uygulandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.