Bilecik Bozüyük\'te polis, öğrencilere KADES ve dolandırıcılığa karşı uyarıda bulundu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrencilere Kadın Acil Destek (KADES) ve dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından Bozüyük Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere KADES Acil İhbar Hattı, güvenli internet kullanımı, dolandırıcılık ve iletişim yoluyla dolandırıcılık ile genel güvenlik konularında bilgiler aktarıldı.

Öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı farkındalıklarının artırılması ve güvenli davranış alışkanlıklarının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.