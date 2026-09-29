Bilecik Bozüyük'te yaklaşık 10 dönüm arazi yandı, anız yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bilecik Bozüyük'te yaklaşık 10 dönüm arazi yandı, anız yangını kontrol altına alındı

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Bilecik Bozüyük\'te yaklaşık 10 dönüm arazi yandı, anız yangını kontrol altına alındı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Akpınar köyü mevkiinde çıkan anız yangınında yaklaşık 10 dönüm tarım arazisi yandı. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları tamamlandı, çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaklaşık 10 dönüm tarım arazisi yandı.

Yangın, Bozüyük ilçesine bağlı Akpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarım arazisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yaklaşık 10 dönüm alanda anız yangını çıktığını belirledi. Yangına 1 itfaiye aracı, 1 arazöz ve 3 Jandarma Asayiş Timi ile müdahale edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İncelemeJandarma3. SayfaAkpınarBozüyükBilecikİtfaiyeGüncelTarımSon Dakika

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