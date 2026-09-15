Bilecik Okluca\'da kaybolan büyükbaş hayvan tarlada doğum yapmış halde bulundu

Bilecik'te kaybolan büyükbaş hayvan, tarlada doğum yapmış halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'e bağlı Okluca köyünde Mehmet Ertürk'e ait büyükbaş hayvanın kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Jandarma Asayiş Timi ve AFAD ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği arama çalışmaları sonucunda hayvan bir tarlada bulundu. Doğum yaptığı belirlenen büyükbaş hayvan, yavrusuyla birlikte sahibine teslim edildi.