Bilecik Osmaneli\'de motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik Osmaneli'de motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selçik köyü mevki yol ayrımında dün gece motosiklet, otomobile arkadan çarparak 1 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralı Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı; hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi, inceleme başlatıldı.
Bilecik'te motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza dün gece, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selçik köyü mevki yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A. idaresindeki motosiklet, A.E. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İ.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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