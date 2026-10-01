Bilecik Osmaneli'de tırın çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik Osmaneli'de tırın çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Osmaneli\'de tırın çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Beşevler köyünde dün gece tır ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Yaralılar Osmaneli, Bilecik ve İznik'teki hastanelere kaldırıldı, tır sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza dün gece, Osmaneli ilçesine bağlı Beşevler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa'dan Sakarya istikametine seyir halinde olan Erkan T. idaresindeki 81 DN 782 plakalı tır, Osmaneli- İznik istikametine gitmek üzere yola çıkan Ali Ekber Ç. yönetimindeki 35 AFA 864 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ali Ekber Ç. ile araçta bulunan Cem Ç., Dilek Ç., Berkan Ç. ve Yaren D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin Osmaneli, Bilecik ve İznik'teki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, tır sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaOsmaneliBilecikGüncelİznikKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
6 lig şampiyonlukları vardı: 55 TL’ye satıldılar 6 lig şampiyonlukları vardı: 55 TL'ye satıldılar
Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı
Polisten kaçarken yakalandı Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
10:26
Vahap Seçer soruşturmasında sahte teklif iddiası 51 firmadan 34’ü “Kaşe ve imzalar bizim değil“ dedi
Vahap Seçer soruşturmasında sahte teklif iddiası! 51 firmadan 34'ü "Kaşe ve imzalar bizim değil" dedi
10:00
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
09:54
SPK’dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı
SPK'dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı
09:51
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni
Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
09:37
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
08:48
Fon krizinde gece yarısı kararı 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak
Fon krizinde gece yarısı kararı! 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 10:41:40. #.0.3#
SON DAKİKA: Bilecik Osmaneli'de tırın çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei