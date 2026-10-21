Bilecik Pazaryeri\'ndeki Fıranlar köyünde ceviz toplayan 54 yaşındaki adam öldü

Bilecik Pazaryeri'ndeki Fıranlar köyünde ceviz toplayan 54 yaşındaki adam öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Fıranlar köyünde ceviz topladığı sırada yüksekten düşen 54 yaşındaki adam hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri adamın yaşamını yitirdiğini belirledi; cenazesi otopsi için Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ceviz toplarken yüksekten düşen adam hayatını kaybetti.
Olay, Pazaryeri ilçesine bağlı Fıranlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Çaker (54), ceviz topladığı sırada yüksekten düştü. Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Çaker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çaker'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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