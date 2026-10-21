Bilecik Pazaryeri\'ndeki Fıranlar köyünde ceviz toplayan 54 yaşındaki adam öldü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ceviz toplarken yüksekten düşen adam hayatını kaybetti.

Olay, Pazaryeri ilçesine bağlı Fıranlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Çaker (54), ceviz topladığı sırada yüksekten düştü. Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Çaker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çaker'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.