Bilecik Söğüt'te mantar yiyen 79 yaşındaki kadın zehirlenme şüphesiyle tedavi gördü

Bilecik Söğüt'te mantar yiyen 79 yaşındaki kadın zehirlenme şüphesiyle tedavi gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Akçasu köyünde 79 yaşındaki kadın, yediği mantarlardan rahatsızlanarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle rapor düzenlenen kadının sağlık durumunun iyi olduğu, tedavi sonrası adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir kadın yediği mantardan zehirlendi.
Olay, Söğüt ilçesine bağlı Akçasu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde ikamet eden Fatma A. (79), topladığı mantarları yedikten sonra rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran kadına adli rapor düzenlendi.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Arşın'ın tedavisinin ardından olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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