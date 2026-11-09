Bilecik Söğüt'te mantar yiyen 79 yaşındaki kadın zehirlenme şüphesiyle tedavi gördü

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir kadın yediği mantardan zehirlendi.

Olay, Söğüt ilçesine bağlı Akçasu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde ikamet eden Fatma A. (79), topladığı mantarları yedikten sonra rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran kadına adli rapor düzenlendi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Arşın'ın tedavisinin ardından olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.